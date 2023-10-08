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18:49, 8 октября 2023Силовые структуры

Тело российского пенсионера несколько дней пролежало у больницы

В Свердловской области тело 84-летнего мужчины несколько дней лежало у больницы

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Прокуратура Свердловской области проводит проверку из-за того, что тело 84-летнего жителя Первоуральска несколько дней лежало у больницы, куда он ранее обратился. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Прокуратура оценит соблюдение требований законодательства о здравоохранении при оказании медицинской помощи в этой больнице. В проверке будут участвовать специалисты территориального подразделения Росздравнадзора. По ее результатам при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

В ведомстве рассказали, что в начале октября пенсионер почувствовал себя плохо и обратился в больницу. Там ему не оказали необходимой помощи и отправили домой. Выйдя из медицинского учреждения, пенсионеру снова стало плохо, он упал на тропинке около медицинского учреждения.

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    Варвара Митина
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