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15:43, 8 октября 2023Бывший СССР

Украинской армии предрекли попадание в котел у Работино

Рогов: ВСУ могут попасть в котел у Работино в Запорожье

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженным силам Украины (ВСУ) грозит попадание в котел на работинском участке Запорожской области. Такое мнение высказал ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, командование ВСУ осознало вероятность развития такого негативного для себя сценария на линии боевого соприкосновения в районе Работино. Чтобы избежать попадания в котел украинские войска предпринимают попытки расширить «горловину» на запад в сторону села Копани от Новопрокоповки.

Впрочем, пока эти усилия безуспешны, отметил Рогов.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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    Любовь Ширижик
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