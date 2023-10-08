Украинской армии предрекли попадание в котел у Работино

Рогов: ВСУ могут попасть в котел у Работино в Запорожье

Вооруженным силам Украины (ВСУ) грозит попадание в котел на работинском участке Запорожской области. Такое мнение высказал ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, командование ВСУ осознало вероятность развития такого негативного для себя сценария на линии боевого соприкосновения в районе Работино. Чтобы избежать попадания в котел украинские войска предпринимают попытки расширить «горловину» на запад в сторону села Копани от Новопрокоповки.

Впрочем, пока эти усилия безуспешны, отметил Рогов.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.