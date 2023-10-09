Эрдоган обсудил с президентом Палестины конфликт с Израилем

Президент Турции Эрдоган обсудил с палестинским коллегой конфликт с Израилем

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с палестинским коллегой Махмудом Аббасом конфликт с Израилем. Об этом сообщает РИА Новости.

«В ходе беседы обсуждались события в Израиле и Палестине, а также последние события, связанные с напряженностью в регионе», — заявили в канцелярии турецкого лидера.

В частности, Эрдоган заявил, что Турция прилагает все усилия для прекращения конфликтов в регионе и скорейшего восстановления спокойствия.

Ранее президент Палестины провел переговоры с Госсекретарем США Энтони Блинкеном. Уточняется, что палестинский глава заявил о необходимости остановить действия Израиля.