Россиянина осудили на 12 лет за диверсию на железной дороге

В Саратове суд приговорил к 12 годам мужчину за диверсию на железной дороге

Саратовский областной суд приговорил к 12 годам лишения свободы местного жителя Алексея Кочеткова, совершившего диверсию на железной дороге, чтобы заработать 10 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина признан виновным по статье 281 («Диверсия») УК РФ. Первые пять лет он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии особого режима.

Из материалов дела следует, что Кочетков нашел подработку в Telegram, где неустановленное лицо предложило ему за 10 тысяч рублей совершить поджог релейных шкафов. Он получил от куратора инструкции и географические координаты оборудования на железной дороге. 16 марта Кочетков вскрыл металлической монтировкой два релейных шкафа на перегоне «Зоринский — Трофимовский-2», облил их бензином и поджег.