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19:24, 9 октября 2023Мир

Экс-посол предрек смещение фокуса внимания с Украины на Ближний Восток

Экс-посол Форд: война на Ближнем Востоке сместит фокус с событий на Украине

Фото: Mohammed Fayq Abu Mostafa / Reuters

Мировое сообщество сместит фокус внимания с событий на Украине на обострение конфликта на Ближнем Востоке, считает экс-посол Великобритании в Бахрейне и Сирии Питер Форд. Об этом пишет РИА Новости.

«Украина будет затронута в различных отношениях. У мирового сообщества нет возможности сосредоточить внимание на двух войнах, и в проигрыше окажется именно вялотекущий конфликт на Украине», — сказал Форд, отвечая на вопрос, как палестино-израильское обострение может отразиться на Украине.

Экс-посол добавил, что конфликты, подобные тому, что разгорелся на Ближнем Востоке, провоцируют скачки мировых цен на сырье и усугубляют проблемы в мировой экономике, а также «сокращают возможности и желание продолжать поддерживать ненасытный аппетит Украины в части новых поставок оружия».

Ранее в Евросоюзе оценили влияние конфликта в Израиле на помощь Украине.

Израиль объявил о проведении в Газе операции после массированного обстрела территории еврейского государства боевиками ХАМАС. Пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что в стране мобилизовали 300 тысяч резервистов за 48 часов.

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    Анастасия Яланская
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