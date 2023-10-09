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18:28, 9 октября 2023Интернет и СМИ

Стало известно о проверке полицией интервью Собчак с Паниным

Mash: МВД проводит лингвистическую экспертизу интервью актера Панина Собчак
СюжетСпециальная военная операция на Украине
Ксения Собчак и Алексей Панин

Ксения Собчак и Алексей Панин. Кадр: Осторожно: Собчак / YouTube

МВД направило на лингвистическую экспертизу интервью актера Алексея Панина телеведущей и журналистке Ксении Собчак. Об этом стало известно Mash.

В издании заявили, что лингвисты по просьбе полиции проверяют интервью. Отмечается, что в случае выявления нарушений Собчак и Панину может грозить уголовная ответственность.

В сентябре сообщалось, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин направил заявление в Генпрокуратуру России с просьбой признать Панина иноагентом. Уточнялось, что он потребовал такой меры для актера в связи с его высказываниями о специальной военной операции на Украине.

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Интервью с Паниным было опубликовано на YouTube-канале «Осторожно: Собчак» 31 июля. В нем артист рассказал Собчак об отъезде из России, жизни в Испании и работе с российскими режиссерами, а также о своих сексуальных предпочтениях. Позднее стало известно, что Лига безопасного интернета попросила Следственный комитет (СК) проверить Собчак на публичное оправдание терроризма.

Вскоре после этого сообщалось, что прокуратура Москвы проверит Панина на публичные призывы к террористической деятельности в интернете, дискредитацию Вооруженных сил России и призывы к нарушению целостности территории страны.

Алексей Панин проходит в России по делу об оправдании терроризма.
В конце мая он был объявлен в розыск.

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    Маргарита Щигарева
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