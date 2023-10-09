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17:57, 9 октября 2023Мир

Названо количество пораженных ВВС Израиля целей в секторе Газа

Армия обороны Израиля: ВВС нанесли удары по 130 целям в секторе Газа

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Самолеты ВВС Израиля за три часа нанесли удары по 130 целям в секторе Газа в районах Бейт-Ханун, Саджая, Аль-Фуркан и Рималь. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, передает ТАСС.

В сообщении сказано, что за три часа удалось поразить 130 целей в секторе Газа, откуда по Израилю наносятся ракетные удары. Армия обороны Израиля «наносит широкомасштабные удары по нескольким стратегическим центрам, принадлежащим террористической организации ХАМАС».

Ранее посол Израиля в России Александер Бен Цви назвал основную цель военной операции в секторе Газа. По его словам, это разрушение всей инфраструктуры движения ХАМАС.

Посол добавил, что военное положение в Израиле может продлиться еще очень долго.

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    Александр Слабиев
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