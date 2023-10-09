Полицейские нашли схрон с выстрелами от гранатомета под Херсоном

В Херсонской области полицейские нашли схрон с выстрелами от гранатомета

В Херсонской области полицейские обнаружили схрон с боеприпасами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, во время разведки силовики нашли в поселке Новоалексеевка Генического района около проселочной дороги в кустах два выстрела от станковый противотанкового гранатомета СПГ-9 и две гильзы от пушки 100 миллиметров.

Сотрудники решили уничтожить опасные предметы контролируемым взрывом накладным зарядом тротила.

Ранее стало известно, что сотрудники силовых ведомств России обнаружили в Луганской народной республике (ЛНР) тайник украинских диверсантов с оружием и взрывчаткой.