Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:27, 9 октября 2023Силовые структуры

Полицейские нашли схрон с выстрелами от гранатомета под Херсоном

В Херсонской области полицейские нашли схрон с выстрелами от гранатомета

Фото: Telegram-канал ГУ МВД России по Херсонской области

В Херсонской области полицейские обнаружили схрон с боеприпасами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, во время разведки силовики нашли в поселке Новоалексеевка Генического района около проселочной дороги в кустах два выстрела от станковый противотанкового гранатомета СПГ-9 и две гильзы от пушки 100 миллиметров.

Сотрудники решили уничтожить опасные предметы контролируемым взрывом накладным зарядом тротила.

Ранее стало известно, что сотрудники силовых ведомств России обнаружили в Луганской народной республике (ЛНР) тайник украинских диверсантов с оружием и взрывчаткой.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Кашурникова
    Обсудить
    Последние новости

    ХАМАС пригрозило казнить мирных граждан Израиля

    Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за шашлыки на балконе

    В России назвали опасное последствие войны Израиля с ХАМАС

    Президент Израиля сравнил число погибших от ХАМАС с жертвами Холокоста

    Выявлена роль аргинина в развитии раковых опухолей

    Сын Трампа предсказал место начала следующего глобального конфликта

    Израиль опроверг получение данных о планах ХАМАС

    Аферисты получили сроки за незаконную продажу квартир пьющих россиян

    Россиянин поссорился с братом из-за жены и вонзил нож ему в живот

    Блогерша назвала самые неудачные наряды для маленькой груди и нашла им замену

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости