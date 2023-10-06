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05:18, 6 октября 2023Бывший СССР

Тайник украинских диверсантов обнаружили в ЛНР

Силовики нашли тайник диверсантов ВСУ с иностранным оружием и взрывчаткой в ЛНР

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Сотрудники силовых ведомств России обнаружили в Луганской народной республике (ЛНР) тайник украинских диверсантов с оружием и взрывчаткой. Об этом сообщил представитель силовых структур региона, передает РИА Новости.

«Силовыми ведомствами в северных районах республики выявлен схрон со взрывчаткой и иностранным вооружением», — рассказал источник, уточнив, что в тайнике также нашли ящик наступательных гранат, малогабаритный миномет, противотанковые гранатометы иностранного производства и тротиловые шашки.

По словам представителя силовых структур, способ создания схрона и его наполнения говорят о том, что он предназначен для диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы она могла совершать террористические акты на территории ЛНР.

Ранее в ЛНР сотрудники Росгвардии нашли тайник диверсантов с гранатометом и минами в заброшенном доме. По словам местной жительницы, ранее в поселке проживали бойцы ВСУ.

Оружие России
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    Александра Синицына
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