Тайник украинских диверсантов обнаружили в ЛНР

Силовики нашли тайник диверсантов ВСУ с иностранным оружием и взрывчаткой в ЛНР

Сотрудники силовых ведомств России обнаружили в Луганской народной республике (ЛНР) тайник украинских диверсантов с оружием и взрывчаткой. Об этом сообщил представитель силовых структур региона, передает РИА Новости.

«Силовыми ведомствами в северных районах республики выявлен схрон со взрывчаткой и иностранным вооружением», — рассказал источник, уточнив, что в тайнике также нашли ящик наступательных гранат, малогабаритный миномет, противотанковые гранатометы иностранного производства и тротиловые шашки.

По словам представителя силовых структур, способ создания схрона и его наполнения говорят о том, что он предназначен для диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы она могла совершать террористические акты на территории ЛНР.

Ранее в ЛНР сотрудники Росгвардии нашли тайник диверсантов с гранатометом и минами в заброшенном доме. По словам местной жительницы, ранее в поселке проживали бойцы ВСУ.