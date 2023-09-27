В ЛНР нашли тайник ВСУ с гранатометом и минами

В ЛНР нашли тайник ВСУ с гранатометом и боеприпасами в заброшенном доме

В Луганской народной республике сотрудники Росгвардии обнаружили тайник вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 27 сентября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным силовиков, жительница одного из населенных пунктов рассказала росгвардейцам, что ранее в поселке проживали бойцы ВСУ. После получения сведений российские военные исследовали один из заброшенных домов и обнаружили там тайник с вооружением и боеприпасами. Внутри был гранатомет РШГ-2, 900 патронов, шесть гранат и тротиловых шашек. Также внутри находились пять мин ОЗМ-72 с комплектами установки.

Найденные боеприпасы передали в военную комендатуру.

25 сентября росгвардейцы обнаружили в ЛНР тайник с иностранным вооружением в доме бывшего украинского военного.