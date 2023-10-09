Российский сержант ушел из части и лишил жизни отца

В Абакане суд дал 11 лет сержанту за самоволку и лишение жизни отца

Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к 11 годам лишения свободы младшего сержанта Антона Корнилова, лишившего жизни отца во время самоволки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Второго Восточного окружного военного суда.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Из материалов дела следует, что 24 декабря 2022 года военный самовольно покинул место службы. Через три месяца полицейские задержали его по подозрению в совершении преступления.

Корнилов в состоянии алкогольного опьянения поссорился с отцом и в ходе конфликта нанес ему три удара ножом в грудь, которые оказались летальными.