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09:06, 9 октября 2023Силовые структуры

Российский сержант ушел из части и лишил жизни отца

В Абакане суд дал 11 лет сержанту за самоволку и лишение жизни отца

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к 11 годам лишения свободы младшего сержанта Антона Корнилова, лишившего жизни отца во время самоволки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Второго Восточного окружного военного суда.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Из материалов дела следует, что 24 декабря 2022 года военный самовольно покинул место службы. Через три месяца полицейские задержали его по подозрению в совершении преступления.

Корнилов в состоянии алкогольного опьянения поссорился с отцом и в ходе конфликта нанес ему три удара ножом в грудь, которые оказались летальными.

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    Любовь Ширижик
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