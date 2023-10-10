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23:08, 10 октября 2023Бывший СССР

Пашинян высказался о решении начать процедуру ратификации Римского статута

Пашинян: решение по Римскому статуту было принято до ордера МУС на арест Путина

Фото: Tigran Mehrabyan / PAN Photo / Reuters

Решение Еревана начать процедуру ратификации Римского статута было принято до решения Международного уголовного суда (МУС) против президента России Владимира Путина. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает ТАСС.

«После сентября 2020 года, когда стало ясно, что определенные системы не работают, мы начали поиск возможностей, которые бы способствовали повышению нашей безопасности. Таковым стал для нас Римский статут», — рассказал он.

3 октября 2023 года национальное собрание Армении приняло решение ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда (МУС). Это решение обязывает Ереван «арестовать» президента России Владимира Путина, если он посетит республику.

При этом в Ереване заявили, что ратификация никак не связана с ситуацией вокруг российского лидера и поэтому предложили заключить двухстороннее соглашение с Москвой по этому поводу.

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    Марина Совина
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