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15:01, 10 октября 2023Силовые структуры

Неизвестные вывезли из российского ТЦ на тележке банкомат с миллионами рублей

В Подмосковье неизвестные вывезли на тележке из ТЦ банкомат с двумя млн рублей

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Истре Московской области неизвестные похитили из торгового центра «Бриз» банкомат, сообщает ТАСС.

По данным издания, двое молодых людей без масок погрузили аппарат на тележку и вывезли его в неизвестном направлении. На момент похищения в банкомате было два миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело, причастных разыскивают, в том числе и по камерам видеонаблюдения.

Кадры с одной из них опубликовал Telegram-канал Shot. На них видно, как два человека в капюшонах тянут тележку с банкоматом по-над проезжей частью. Рассматривается версия, что преступление совершили несовершеннолетние.

Оружие России
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    Илона Палей
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