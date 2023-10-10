Неизвестные вывезли из российского ТЦ на тележке банкомат с миллионами рублей

В Подмосковье неизвестные вывезли на тележке из ТЦ банкомат с двумя млн рублей

В Истре Московской области неизвестные похитили из торгового центра «Бриз» банкомат, сообщает ТАСС.

По данным издания, двое молодых людей без масок погрузили аппарат на тележку и вывезли его в неизвестном направлении. На момент похищения в банкомате было два миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело, причастных разыскивают, в том числе и по камерам видеонаблюдения.

Кадры с одной из них опубликовал Telegram-канал Shot. На них видно, как два человека в капюшонах тянут тележку с банкоматом по-над проезжей частью. Рассматривается версия, что преступление совершили несовершеннолетние.