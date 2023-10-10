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20:07, 10 октября 2023Силовые структуры

Несовершеннолетний россиянин делал «закладки» и попал в колонию на пять лет

В Липецкой области суд приговорил подростка к колонии за сбыт наркотиков

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Липецкой области суд приговорил 17-летнего подростка к пяти годам воспитательной колонии за покушение на незаконный сбыт наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Его признали виновным по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 («Покушение на незаконный сбыт наркотиков») УК РФ.

В феврале несовершеннолетний списался с неустановленными пользователями в мессенджере и по их указаниям купил синтетический наркотик, чтобы распространять его в виде «закладок» на территории Липецка. После этого он сделал три тайника в городе Усмань и сообщил их координаты куратору.

Подростка задержали в момент, когда он делал «закладки», так как он вызвал подозрение окружающих. Наркотики изъяли из тайников и признали их вещественными доказательствами.

Ранее в Саранске суд приговорил к трем годам и двум месяцам лишения свободы 17-летнего подростка, планировавшего сбыть наркотики.

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    Варвара Митина
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