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03:06, 10 октября 2023Мир

Стало известно о гибели высокопоставленного офицера Израиля в ходе боев

ЦАХАЛ заявил о гибели заместителя командира 300-й бригады Абдаллаха в ходе боев

Фото: Amir Cohen / Reuters

Армия обороны Израиля заявила о гибели заместителя командира 300-й бригады Алима Абдаллаха в ходе столкновения с бойцами, якобы проникшими в Израиль с территории Ливана. Об этом передает РИА Новости.

В публикации отмечается, что офицер был убит 9 октября во время столкновения с террористами, проникшими из Ливана на территорию Израиля. Военное крыло палестинского движения «Исламский джихад» (террористическая организация, запрещена в России) «Бригады аль-Кудс» заявило, что офицер был убит во время операции, которую проводило их формирование на приграничной с Ливаном территории.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

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