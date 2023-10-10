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17:33, 10 октября 2023Культура

Режиссер «Барби» рассказала о кошмарах из-за нового проекта

Режиссер «Барби» Грета Гервиг рассказала о кошмарах из-за нового проекта

Фото: Eamonn McCormack / Getty Images

Режиссер фильма «Барби» Грета Гервиг призналась, что ей начали сниться кошмары на фоне работы над новым проектом. Ее цитирует LA Times.

«Я нахожусь в процессе написания. И это тяжело, потому что мне снятся повторяющиеся кошмары», — сказала Гервиг. При этом она не раскрыла название и детали нового проекта.

Ранее стало известно, что фильм «Барби» стал самым кассовым глобальным релизом в истории студии Warner Bros.

Идея проекта «Барби» зародилась в 2014 году, когда компания Mattel начала сотрудничество с кинокомпанией Sony. Режиссером картины выступила Грета Гервиг, ранее работавшая над «Маленькими женщинами» и «Леди Берд». Мировая премьера проекта состоялась 21 июля. Главные роли исполнили Марго Робби и Райан Гослинг.

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    Варвара Кошечкина
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