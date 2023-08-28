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16:05, 28 августа 2023Культура

«Барби» стала самой кассовой лентой в истории Warner Bros.

Variety: фильм «Барби» стал самым кассовым релизом в истории Warner Bros.

Кадр: фильм «Барби»

Фильм «Барби» режиссера Греты Гервиг стал самым кассовым глобальным релизом в истории студии Warner Bros. Об этом пишет Variety.

По данным издания, картина обошла другой релиз студии «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2», который занимал первую строчку, собрав 1,34 миллиарда долларов в мировом прокате. Также предполагается, что «Барби» вскоре обойдет анимационный фильм «Братья Супер Марио в кино» и станет лучшим фильмом года в мировом прокате.

Ранее «Барби» стал самым кассовым фильмом года в США. В домашнем прокате картина собрала более 574,2 миллиона долларов за 34 дня.

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    Варвара Кошечкина
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