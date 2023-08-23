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14:47, 23 августа 2023Культура

«Барби» стал самым кассовым фильмом года в США

Deadline: «Барби» стал самым кассовым фильмом года в США

Кадр: фильм «Барби»

Фильм «Барби» режиссера Греты Гервиг стал самым кассовым фильмом 2023 года в США. Об этом пишет Deadline.

В домашнем прокате картина собрала более 574,2 миллиона долларов, обогнав анимационный фильм «Братья Супер Марио в кино». При этом отмечается, что мультфильму потребовалось 138 дней, чтобы заработать такую сумму, тогда как «Барби» сделала это за 34 дня.

Ранее сообщалось, что фильм «Барби» стал самым кассовым релизом киностудии Warner Bros. Картина собрала более 1,03 миллиарда долларов в мировом прокате. Это делает Гервиг первой женщиной-режиссером, снявшим фильм на миллиард долларов.

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    Варвара Кошечкина
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