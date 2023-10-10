Зеленский в Румынии анонсировал открытие нового зернового коридора

Зеленский: скоро заработает новый зерновой коридор через Румынию и Молдавию

Владимир Зеленский в Бухаресте анонсировал открытие нового зернового коридора через Румынию и Молдавию. Его заявление передает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

«Мы уже достигли хороших результатов в развитии логистики в этом треугольнике, уже скоро заработает зерновой коридор из Украины через Молдову в Румынию», — сказал он.

По его словам, Киев, Бухарест и Кишинев способны «создать основу для развития не только наших стран и народов, но и всей Европы».

2 октября Зеленский обсудил альтернативные коридоры для экспорта украинского зерна с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Они договорились поддерживать конструктивный диалог о снятии односторонних ограничений от стран-членов Евросоюза.