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12:41, 11 октября 2023Из жизни

Жена заключенного тайно забеременела от любовника и бросила детей

The Thaiger: в Тайване сестра заключенного раскрыла измену его жены

Фото: josefkubes / Shutterstock / Fotodom

Жена мужчины из Тайваня, попавшего в тюрьму, завела роман на стороне и бросила своих детей. Об этом сообщает The Thaiger.

Измену раскрыла сестра заключенного. После этого изменница заблокировала ее в социальных сетях, перестала поддерживать связь с семьей и бросила двоих детей, оставив их на попечение родственников.

Через некоторое время сестра заключенного узнала, что его жена тайно забеременела от любовника.

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Брат, отбывающий наказание в тюрьме, все еще не знает об измене. Ни сестра, ни мать не рассказывают ему правду, объясняя отсутствие свиданий с женой тем, что она занята работой.

Женщина призналась, что беспокоится за брата и не знает, как он отреагирует, когда узнает о произошедшем. Она добавила, что он выйдет на свободу через два года.

Ранее сообщалось, что пользовательница сети раскрыла измену мужа, подслушав его телефонный разговор после визита к врачу. Женщина рассказала о произошедшем на форуме, и многие пользователи порекомендовали ей развестись.

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    Алиса Удовик
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