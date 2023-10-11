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17:59, 11 октября 2023Спорт

Нурмагомедов сделал заявление о реванше Махачева с Волкановски

Хабиб Нурмагомедов заявил, что бойцу UFC Исламу Махачеву неважно, с кем драться

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) сделал заявление о реванше российского бойца смешанного стиля (MMA) Ислама Махачева с австралийцем Александром Волкановски.

Нурмагомедов заявил, что россиянину не важен соперник, и обратил внимание на то, что Махачев является чемпионом мира. «Если соперник сделает вес и UFC назовет его легитимным претендентом, то вперед. Если даже Кинг-Конг сделает 70 килограммов, то давайте его сюда», — добавил он.

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12 февраля 2023
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Оливейра отказался от боя с Исламом Махачевым. Российский чемпион UFC проведет реванш с австралийцем Волкановски
Сегодня

Ранее 11 октября стало известно, что бразилец Чарльз Оливейра снялся с поединка против россиянина из-за травмы. Он рассказал, что получил серьезное рассечение брови и ему наложили девять швов. После этого глава UFC Дэйна Уайт объявил, что в поединке 21 октября его заменит обладатель пояса в полулегком весе Волкановски.

Волкановски и Махачев уже встречались в октагоне в феврале 2023 года. Тогда победу единогласным решением судей одержал россиянин.

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    Анастасия Борисова
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