Оливейра отказался от боя с Исламом Махачевым. Российский чемпион UFC проведет реванш с австралийцем Волкановски

Волкановски оценил назначение боя с Махачевым за 11 дней фразой «люблю такое»

Австралийский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волкановски отреагировал в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) на назначение реванша с россиянином Исламом Махачевым.

Волкановски оценил назначение боя за 11 дней фразой «люблю такое». «Не надо только говорить об этом. Нужно быть готовым к этому», — заявил он.

Бойцы подерутся 21 октября на турнире UFC 294. Поединок состоится в Абу-Даби.

Волкановски заменил получившего травму Оливейру

Изначально Махачев должен был провести реванш с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Однако тот отказался от боя из-за травмы. По словам президента UFC Дэйны Уайта, Оливейра получил глубокое рассечение брови в одном из спаррингов в ходе подготовки к поединку с Махачевым.

Оливейра проводил спарринг перед перелетом. Он сильно рассек себе бровь и пришлось ее зашивать глава UFC Дэйна Уайт

Махачев и Волкановски уже встречались в октагоне в 2023 году

Для Махачева и Волкановски предстоящий поединок также станет реваншем. Свой первый бой спортсмены провели в феврале 2023 года на UFC 284.

Тогда победу единогласным решением судей одержал Махачев

Россиянин впервые защитил титул чемпиона UFC в легком весе, который завоевал благодаря победе над Оливейрой в октябре 2022 года на турнире UFC 280. При этом Волкановски, поднявшийся ради боя в легкую весовую категорию, сохранил за собой чемпионский пояс в полулегком весе.

Решение судей в первом поединке Махачева и Волкановски подвергли критике

Американец Брайс Митчелл назвал поединок договорным. По его мнению, Волкановски должен был выиграть судейским решением, однако результат был сфальсифицирован.

Новозеландский боец Дэн Хукер обвинил Махачева в жульничестве. Он рассказал, что россиянин обращался к медикам, чтобы получить капельницу от обезвоживания после весогонки, что запрещено правилами UFC. Волкановски также усомнился в честности соперника.

Я бы сказал, что он весил около 81 килограмма. В таком случае бойцы быстро заправляются капельницами и тому подобным. Возможно, это небольшой выстрел в его сторону, но это то, что есть Александр Волкановски

Менеджер россиянина Ризван Магомедов назвал обвинения полной чушью. Сам Махачев подчеркнул, что его неоднократно проверяли эксперты из Антидопингового агентства США (USADA).

При этом и Махачев, и Волкановски неоднократно заявляли о готовности провести реванш

В рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий Волкановски располагается выше Махачева. Австралиец занимает второе место, россиянин — третье. Первое место удерживает американец Джон Джонс, являющийся чемпионом организации в тяжелом весе.

Всего в карьере 31-летний россиянин провел 25 боев, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение. В активе 35-летнего Волкановски 26 побед при двух поражениях.