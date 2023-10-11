Оливейра отказался от боя с Исламом Махачевым. Российский чемпион UFC проведет реванш с австралийцем Волкановски
Австралийский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волкановски отреагировал в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) на назначение реванша с россиянином Исламом Махачевым.
Волкановски оценил назначение боя за 11 дней фразой «люблю такое». «Не надо только говорить об этом. Нужно быть готовым к этому», — заявил он.
Бойцы подерутся 21 октября на турнире UFC 294. Поединок состоится в Абу-Даби.
Волкановски заменил получившего травму Оливейру
Изначально Махачев должен был провести реванш с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Однако тот отказался от боя из-за травмы. По словам президента UFC Дэйны Уайта, Оливейра получил глубокое рассечение брови в одном из спаррингов в ходе подготовки к поединку с Махачевым.
Оливейра проводил спарринг перед перелетом. Он сильно рассек себе бровь и пришлось ее зашивать
Махачев и Волкановски уже встречались в октагоне в 2023 году
Для Махачева и Волкановски предстоящий поединок также станет реваншем. Свой первый бой спортсмены провели в феврале 2023 года на UFC 284.
Тогда победу единогласным решением судей одержал Махачев
Россиянин впервые защитил титул чемпиона UFC в легком весе, который завоевал благодаря победе над Оливейрой в октябре 2022 года на турнире UFC 280. При этом Волкановски, поднявшийся ради боя в легкую весовую категорию, сохранил за собой чемпионский пояс в полулегком весе.
Решение судей в первом поединке Махачева и Волкановски подвергли критике
Американец Брайс Митчелл назвал поединок договорным. По его мнению, Волкановски должен был выиграть судейским решением, однако результат был сфальсифицирован.
Новозеландский боец Дэн Хукер обвинил Махачева в жульничестве. Он рассказал, что россиянин обращался к медикам, чтобы получить капельницу от обезвоживания после весогонки, что запрещено правилами UFC. Волкановски также усомнился в честности соперника.
Я бы сказал, что он весил около 81 килограмма. В таком случае бойцы быстро заправляются капельницами и тому подобным. Возможно, это небольшой выстрел в его сторону, но это то, что есть
Менеджер россиянина Ризван Магомедов назвал обвинения полной чушью. Сам Махачев подчеркнул, что его неоднократно проверяли эксперты из Антидопингового агентства США (USADA).
При этом и Махачев, и Волкановски неоднократно заявляли о готовности провести реванш
В рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий Волкановски располагается выше Махачева. Австралиец занимает второе место, россиянин — третье. Первое место удерживает американец Джон Джонс, являющийся чемпионом организации в тяжелом весе.
Всего в карьере 31-летний россиянин провел 25 боев, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение. В активе 35-летнего Волкановски 26 побед при двух поражениях.