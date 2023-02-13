Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Барыс
4:6
Завершен
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
0:1
1-й период
live
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
ХК Сочи
Сегодня
19:30 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Верона
Сегодня
20:30 (Мск)
Салернитана
Италия - Серия А|22-й тур
Сампдория
Сегодня
22:45 (Мск)
Интер М
Италия - Серия А|22-й тур
Ливерпуль
Сегодня
23:00 (Мск)
Эвертон
Англия - Премьер-лига|23-й тур
19:03, 13 февраля 2023Спорт

Махачева обвинили в жульничестве перед боем с Волкановски

Хукер обвинил Махачева в использовании запрещенной капельницы перед боем с Волкановски

Фото: Jasmin Frank / Reuters

Новозеландский боец смешанного стиля (MMA) Дэн Хукер в Twitter обвинил российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в жульничестве перед победным поединком с австралийцем Александром Волкановски.

Хукер рассказал, что Махачев обратился к медикам, чтобы получить капельницу от обезвоживания после весогонки, что запрещено по правилам UFC. «Тупица считает, что может прилететь в Австралию, нанять медсестру, чтобы она поставила ему капельницу, и мы не узнаем об этом. Жулик», — заключил новозеландец, проигравший россиянину в поединке в октябре 2021 года.

Материалы по теме:
«Я новый Хабиб. Хабиб 2.0» Махачев защитил титул чемпиона и стал лучшим бойцом UFC. Как он победил Волкановски?
«Я новый Хабиб. Хабиб 2.0»Махачев защитил титул чемпиона и стал лучшим бойцом UFC. Как он победил Волкановски?
12 февраля 2023
Триумф команды Хабиба, победа ученика Емельяненко и судейские скандалы в UFC: итоги 2022 года в ММА
Триумф команды Хабиба, победа ученика Емельяненко и судейские скандалы в UFC:итоги 2022 года в ММА
31 декабря 2022

Ранее стало известно, что Махачев за победу над Волкановски заработал 1,192 миллиона долларов. Отмечается, что сумма включает в себя 500 тысяч гонорара, 500 тысяч доли прибыли за продажу платных трансляций, 100 тысяч бонуса за победу и 50 тысяч бонуса за лучший поединок вечера.

12 февраля Махачев одержал победу над Волкановски на турнире UFC 284 единогласным решением судей. Он впервые защитил титул чемпиона организации в легком весе и возглавил рейтинг лучших бойцов промоушена.

Всего в профессиональной карьере Махачев одержал 24 победы и потерпел одно поражение.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
МИД Франции призвал граждан страны немедленно покинуть Белоруссию
Мужчина отправился в магазин за курицей и вернулся домой с миллионами в кармане
Задержание ФСБ более 70 нелегальных мигрантов под Гатчиной попало на видео
Российская школьница избила сверстницу под трек Моргенштерна и попала на видео
Пассажиры самолета с горящим крылом рассказали о панике на борту во время полета
Глава Минобороны Украины анонсировал назначение новых заместителей
Раскрыта связь между характером человека и его пальто
Двоих братьев приговорили к срокам до 18 лет за убийство 18-летнего россиянина
Виктория Боня ответила на обвинения в фотошопе снимка в купальнике
Стало известно о переброске подкрепления ВСУ в Артемовск
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.