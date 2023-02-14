Волкановски намекнул на жульничество со стороны Махачева

Волкановски намекнул на использование Махачевым капельницы перед боем на турнире UFC 284

Австралийский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волкановски намекнул на жульничество со стороны россиянина Ислама Махачева перед поединком на турнире UFC 284. Его слова приводит MMA News.

«Я бы сказал, что он весил около 81 килограмма. В таком случае бойцы быстро заправляются капельницами и тому подобным. Возможно, это небольшой выстрел в его сторону, но это то, что есть», — заявил Волкановски.

13 февраля новозеландский боец Дэн Хукер рассказал, что Махачев обратился к медикам, чтобы получить капельницу от обезвоживания после весогонки, что запрещено по правилам Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Менеджер россиянина Ризван Магомедов назвал обвинения Хукера полной чушью.

12 февраля Махачев одержал победу над австралийским бойцом Александром Волкановски на турнире UFC 284 единогласным решением судей. Он впервые защитил титул чемпиона организации в легком весе и возглавил рейтинг лучших бойцов промоушена.

Всего в профессиональной карьере Махачев одержал 24 победы и потерпел одно поражение.