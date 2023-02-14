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09:16, 14 февраля 2023Спорт

Менеджер Махачева ответил на обвинения в жульничестве в адрес бойца

Менеджер Махачева Ривзан Магомедов назвал обвинения в жульничестве в адрес бойца чушью

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Менеджер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева Ризван Магомедов ответил на обвинения новозеландца Дэна Хукера в жульничестве в адрес бойца. Его слова приводит MMAJunkue.

«Мы все знаем, что это полная чушь. Парень — неудачник. Он соленый и просто ищет внимания, вот и все», — заявил Магомедов.

13 февраля Хукер рассказал, что Махачев обратился к медикам, чтобы получить капельницу от обезвоживания после весогонки, что запрещено по правилам UFC.

12 февраля Махачев одержал победу над австралийским бойцом Александром Волкановски на турнире UFC 284 единогласным решением судей. Он впервые защитил титул чемпиона организации в легком весе и возглавил рейтинг лучших бойцов промоушена.

Всего в профессиональной карьере Махачев одержал 24 победы и потерпел одно поражение.

Ксения Курашкина
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