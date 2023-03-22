Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Адмирал
1:2
Завершен
Ак Барс
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 4-й матч
Эрика Андреева
Сегодня
18:00 (Мск)
Эшлин Крюгер
Майами (ж)
Варвара Грачёва
Сегодня
19:30 (Мск)
Марина Заневская
Майами (ж)
Элисе Мертенс
Завтра
18:00 (Мск)
Дарья Касаткина
Майами (ж)
Анастасия Потапова
Завтра
18:00 (Мск)
Марта Костюк
Майами (ж)
Торпедо
Сегодня
19:30 (Мск)
СКА
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Запад. 4-й матч
Колорадо Эвеланш
Завтра
03:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
16:39, 22 марта 2023Спорт

Бой Махачева и Волкановски назвали договорным

Американский боец Митчелл назвал договорным поединок Махачева и Волкановски на UFC 284

Фото: Stephen R. Sylvanie / Reuters

Американский боец смешанного стиля (MMA) Брайс Митчелл назвал договорным поединок россиянина Ислама Махачева и австралийца Александра Волкановски. Таким мнением он поделился в интервью YouTube-каналу Fanatics View.

«Самые богатые люди с Ближнего Востока, как мне кажется, просто заплатили судьям», — заявил он. Митчелл выразил уверенность, что Волкановски должен был выиграть судейским решением, однако результат был сфальсифицирован.

12 февраля Махачев одержал победу над Волкановски на турнире UFC 284 единогласным решением судей. Он впервые защитил завоеванный в октябре титул чемпиона организации в легком весе.

Всего в профессиональной карьере Махачев одержал 24 победы и потерпел одно поражение. В активе Волкановски 25 побед при двух поражениях.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Российская армия поразила ангары с вооружением ВСУ на аэродроме Школьный
Популярная курортная страна Азии захотела продлить безвизовый режим для россиян
Бывший сотрудник МВД получил условный срок за нападение на покупателя
Крис Браун исполнил фанатке эротический танец и разрушил ее отношения
Водитель сбил, провез на капоте россиянина из-за замечания и попал на видео
Врач назвал неожиданное свойство семечек
Россия снова начала публиковать данные по международным резервам
Блогерша нашла в мусорном баке пакеты с новой одеждой и смутила зрителей
МИД отказался от переговоров по стратегическим наступательным вооружениям
Путин обнаружил отсутствие танцора Полунина на награждении в Кремле
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.