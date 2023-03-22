Бой Махачева и Волкановски назвали договорным

Американский боец Митчелл назвал договорным поединок Махачева и Волкановски на UFC 284

Американский боец смешанного стиля (MMA) Брайс Митчелл назвал договорным поединок россиянина Ислама Махачева и австралийца Александра Волкановски. Таким мнением он поделился в интервью YouTube-каналу Fanatics View.

«Самые богатые люди с Ближнего Востока, как мне кажется, просто заплатили судьям», — заявил он. Митчелл выразил уверенность, что Волкановски должен был выиграть судейским решением, однако результат был сфальсифицирован.

12 февраля Махачев одержал победу над Волкановски на турнире UFC 284 единогласным решением судей. Он впервые защитил завоеванный в октябре титул чемпиона организации в легком весе.

Всего в профессиональной карьере Махачев одержал 24 победы и потерпел одно поражение. В активе Волкановски 25 побед при двух поражениях.