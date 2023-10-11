Отец обругал дочь за съемки в порно и стал ее менеджером

Отец американской порноактрисы сначала обругал ее за выбор профессии, а потом стал ее менеджером. Об этом сообщает Daily Star.

27-летняя Кимми Грейнджер начинала карьеру в качестве исполнительницы экзотических танцев, а в 20 лет начал сниматься в порно. Она быстро прославилась и заключила контракты с крупнейшими продюсерскими компаниями индустрии.

Отец девушки был очень расстроен, когда узнал, что она пошла в порно. «Мой отец был очень травмирован, просто места себе не находил. Он такой: "Черт, где же я ошибся как отец?"», — рассказала Грейнджер.

Она призналась, что ни один родитель не хочет такой карьеры для ребенка, и с пониманием отнеслась к переживаниям отца. Модель начала больше общаться с ним, чтобы успокоить. Вскоре мужчина стал даже гордиться ее успехами и тем, что она обрела независимость.

«Я ясно дала ему понять, что я в безопасности, счастлива и не принимаю наркотики. И теперь он мой менеджер — управляет всеми финансами, ведет бухгалтерию. Мы стали командой», — подытожила Грейнджер.

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