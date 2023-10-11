Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:01, 11 октября 2023Из жизни

Отец обругал дочь за съемки в порно и стал ее менеджером

Фото: @strangerthangranger

Отец американской порноактрисы сначала обругал ее за выбор профессии, а потом стал ее менеджером. Об этом сообщает Daily Star.

27-летняя Кимми Грейнджер начинала карьеру в качестве исполнительницы экзотических танцев, а в 20 лет начал сниматься в порно. Она быстро прославилась и заключила контракты с крупнейшими продюсерскими компаниями индустрии.

Отец девушки был очень расстроен, когда узнал, что она пошла в порно. «Мой отец был очень травмирован, просто места себе не находил. Он такой: "Черт, где же я ошибся как отец?"», — рассказала Грейнджер.

Материалы по теме:
Горят на работе Почему порноактрисы все чаще кончают с собой
Горят на работеПочему порноактрисы все чаще кончают с собой
10 января 2018
Рыцарь в белых трусах. Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
Рыцарь в белых трусах.Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
16 ноября 2021
«Я видел все» Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
«Я видел все»Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
17 августа 2019

Она призналась, что ни один родитель не хочет такой карьеры для ребенка, и с пониманием отнеслась к переживаниям отца. Модель начала больше общаться с ним, чтобы успокоить. Вскоре мужчина стал даже гордиться ее успехами и тем, что она обрела независимость.

«Я ясно дала ему понять, что я в безопасности, счастлива и не принимаю наркотики. И теперь он мой менеджер — управляет всеми финансами, ведет бухгалтерию. Мы стали командой», — подытожила Грейнджер.

Ранее сообщалось, что сотрудница дорожной полиции остановила водителя, который оказался ее подписчиком на сайте для взрослых. Задержанный водитель рассказал журналистам, что ему понадобилось около десяти минут, прежде чем он узнал в 35-летней сотруднице полиции девушку, чьи откровенные фото и видео он просматривал в сети на протяжении пяти месяцев.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Савин
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский предупредил об опасности для Украины из-за войны Израиля и ХАМАС. Чего боится Киев?

    Названо условие вовлечения США в войну в Израиле

    Отец обругал дочь за съемки в порно и стал ее менеджером

    В Конгрессе США раскритиковали предложение объединить помощь Украине и Израилю

    В России создали дрон «Тубус» для уничтожения артиллерии в глубине фронта

    Мужчина погиб после драки в центре Москвы

    Пьяный полицейский переехал лежащего пожарного в Подмосковье

    На Западе рассказали о выпуске старых снарядов для Украины

    Полковник описал текущую стратегию России в зоне СВО

    В США предрекли Израилю разгром без помощи США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости