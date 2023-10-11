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18:09, 11 октября 2023Моя страна

В Екатеринбурге построят Сад святой Екатерины

В центре Екатеринбурга построят Сад святой Екатерины

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В центре Екатеринбурга на месте памятника архитектуры «Малая усадьба Рязановых» и сгоревших домов планируют построить Сад святой Екатерины. Об этом сообщает портал 66.ru.

В настоящее время группа архитекторов разрабатывает концепцию благоустройства территории. Предполагается, что общественное пространство станет новой достопримечательностью города. Отмечается, что строительство сада будет проходить на благотворительной основе.

Будущий сад будет разделен на несколько участков, ответственность за которые возложат на конкретные университеты Екатеринбурга. На раннем этапе концепция будет обсуждаться со студентами, а в дальнейшем — с более широким кругом лиц.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области построят три круглогодичных детских лагеря около Сысерти, Камышлова и Шали. Первый из упомянутых лагерей сможет принять первых отдыхающих уже летом 2025 года.

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    Алиса Удовик
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