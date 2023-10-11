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14:37, 11 октября 2023Силовые структуры

Украинского военного осудили на 14 лет за выстрел в жилой дом из гранатомета

В ЛНР осудили на 14 лет военного ВСУ, выстрелившего в жилой дом из гранатомета

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил 32-летнего военнослужащего 5 батальонной тактической группы 81 отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Шатилова к 14 годам заключения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Отбывать наказание Шатилов будет в колонии строгого режима.

Следствие и суд установили, что 23 мая 2022 года в Северодонецке украинский военный выстрелил из закрепленного на автомате подствольного гранатомета ГП-25 в сторону многоквартирного жилого дома. В результате взрыва было повреждено остекление на третьем этаже. Потерпевшей стала безработная местная жительница. которая проживает за счет гуманитарной помощи. В сентябре 2022 года мужчину взяли в плен.

Шатилова признали виновным по части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов»), а также части 2 статьи 167 («Умышленное повреждение чужого имущества путем взрыва, повлекшее причинение значительного ущерба») УК РФ.

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    Илона Палей
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