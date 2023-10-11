Врач предупредил о зависимости от обезболивающих препаратов

Врач Тяжельников предупредил о зависимости от обезболивающих препаратов

Большинство типов боли можно облегчить с помощью анальгетиков, противовоспалительных препаратов или других рецептурных лекарств, но принимать их важно после консультации с врачом. Об этом «Ленте.ру» рассказал главный внештатный специалист Депздрава Москвы по первичной медико-санитарной помощи Андрей Тяжельников.

Врач предупредил, что от обезболивающих препаратов может развиться зависимость, особенно при неправильном или чрезмерном использовании.

«Это означает, что человеку может потребоваться все больше и больше препарата, чтобы достичь того же эффекта, и при отмене могут возникать неприятные физические симптомы. Возможно развитие и психологической зависимости, когда человек начинает использовать обезболивающие для снятия эмоционального дискомфорта или стресса. Это может привести к тому, что он будет испытывать сильное желание употреблять препарат даже при отсутствии физической необходимости», — поделился он.

Поэтому к вопросу приема препаратов необходимо подходить осознано и ответственно. Лучше для начала проконсультироваться с врачом, который посоветует подходящие препарат, определит дозу и срок приема Андрей Тяжельников врач

Также, со слов собеседника «Ленты.ру», многие обезболивающие препараты не рекомендуется принимать в течение продолжительного времени. Дело в том, что при бесконтрольном приеме лекарства могут ухудшать состояние слизистой желудка и кишечника, приводить к гастритам, нарушать работу печени, способствовать накоплению токсинов в организме, появлению дерматитов и аллергий, могут провоцировать образование тромбов, ухудшение зрения и другие негативные последствия.

Если боль не проходит, становится регулярной или хронической, Тяжельников посоветовал обратиться к врачу и подобрать лечение или альтернативные методы для снятия боли.

Ранее врач Максим Маскин рассказывал, что длительный и бесконтрольный прием обезболивающих препаратов повышает риск инфаркта и инсульта.