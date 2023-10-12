50-летняя Хайди Клум и ее 19-летняя дочь снялись в нижнем белье

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум и ее дочь Лени Клум снялись в рекламе новой коллекции итальянского бренда нижнего белья Intimissimi. Соответствующая публикация появилась на странице девушки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

50-летняя манекенщица и ее наследница предстали перед камерой, обнимая друг друга. При этом знаменитость надела белый атласный комплект, который состоял из бюстгальтера с треугольными чашками и трусов с прозрачной вставкой в передней части изделия.

В то же время дочь Клум примерила полупрозрачное кружевное белье малинового оттенка с бюстгальтером на косточках и с высокой перемычкой. Кроме того, она показала одиночное фото, на котором позировала в черном комплекте подобного фасона.

Ранее дочь супермодели Моники Белуччи и актера Венсана Касселя Дева Кассель приняла участие в откровенной съемке. На размещенных кадрах 19-летняя манекенщица позировала в черном платье с глубоким декольте. Видно, что во время фотосессии бретели изделия спали с ее плеч, едва не оголив грудь.