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16:44, 12 октября 2023Среда обитания

Дачников призвали срочно раскидать кроличий навоз по грядкам

Агроном Коврижных: кроличий навоз заменит три килограмма минеральных удобрений

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Владельцев дачных участков призвали срочно раскидать кроличий навоз по грядкам. Такой совет им дала агроном Анастасия Коврижных, ее слова приводят «БелНовости».

По словам эксперта, кроличий навоз является очень эффективным удобрением, способным заменить три килограмма минеральных удобрений. Он может значительно улучшить качество грунта, а также поспособствовать ускорению роста огородных культур и образованию крупных плодов. При этом достать его тем, кто разводит кроликов или соседствует с такими людьми, не составит труда.

Коврижных порекомендовала вносить кроличий навоз после того, как деревья и кустарники сбросят все листья, но перед тем, как начнутся сильные холода. Она порекомендовала раскидать навоз по грядкам, отметив, что таким образом можно не только насытить землю полезными микроэлементами, но и мульчировать ее.

В октябре агроном Петр Синьковский призвал дачников срочно обмотать деревья старыми колготками.

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    Полина Кислицына
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