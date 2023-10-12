Врач назвала похожие на опьянение симптомы инсульта

Врач Демьяновская: агрессия и дурашливость могут быть симптомами инсульта

Симптомами инсульта могут быть не только головокружение, нарушение зрения, слуха или речи и резкая слабость в конечностях с одной стороны, рассказала врач Екатерина Демьяновская. Нетипичные симптомы кровоизлияния в мозг она перечислила в беседе с Life.ru.

По словам Демьяновской, после инсульта у человека могут возникнуть несвойственные ему дурашливость, неряшливость и агрессивность или, наоборот, чрезмерная апатичность и безвольность. Кроме того, у него могут начаться проблемы с ориентированием во времени и пространстве. «А в некоторых случаях инсульт очень похож на опьянение. Это может ввести окружающих в заблуждение», — сказала врач.

Кроме того, предупредила Демьяновская, люди моложе 40 лет часто списывают такие состояния на другие болезни и не обращаются за медицинской помощью. Чтобы распознать инсульт, подсказала она, нужно попросить человека назвать свое имя, текущий год, улыбнуться — если мозговое кровообращение было нарушено, улыбка, скорее всего, выйдет кривой. Также, добавила специалист, нужно попросить человека поднять одновременно обе руки — если у него действительно произошел инсульт, он не сможет этого сделать.

Ранее врач Максим Маскин рассказывал, что длительный и бесконтрольный прием обезболивающих препаратов повышает риск инфаркта и инсульта. Частый прием таких препаратов повреждает слизистую оболочку желудка, провоцируя хроническое воспаление и увеличивая риск развития язвенной болезни.