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20:34, 12 октября 2023Забота о себе

Врач назвала похожие на опьянение симптомы инсульта

Врач Демьяновская: агрессия и дурашливость могут быть симптомами инсульта

Фото: DimaBerlin / Shutterstock / Fotodom

Симптомами инсульта могут быть не только головокружение, нарушение зрения, слуха или речи и резкая слабость в конечностях с одной стороны, рассказала врач Екатерина Демьяновская. Нетипичные симптомы кровоизлияния в мозг она перечислила в беседе с Life.ru.

По словам Демьяновской, после инсульта у человека могут возникнуть несвойственные ему дурашливость, неряшливость и агрессивность или, наоборот, чрезмерная апатичность и безвольность. Кроме того, у него могут начаться проблемы с ориентированием во времени и пространстве. «А в некоторых случаях инсульт очень похож на опьянение. Это может ввести окружающих в заблуждение», — сказала врач.

Кроме того, предупредила Демьяновская, люди моложе 40 лет часто списывают такие состояния на другие болезни и не обращаются за медицинской помощью. Чтобы распознать инсульт, подсказала она, нужно попросить человека назвать свое имя, текущий год, улыбнуться — если мозговое кровообращение было нарушено, улыбка, скорее всего, выйдет кривой. Также, добавила специалист, нужно попросить человека поднять одновременно обе руки — если у него действительно произошел инсульт, он не сможет этого сделать.

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    Александра Лисица
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