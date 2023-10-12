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21:49, 12 октября 2023Мир

Белый дом высказался о поставляемом Израилю оружии

Белый дом отказался говорить о применении поставляемого Израилю оружия
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: White House / Globallookpress.com

США не станут говорить о видах или ограничениях использования поставляемого Израилю оружия, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Вашингтон хочет, чтобы израильские военные могли проводить нужные им операции. «Я не стану говорить об этом в интересах безопасности Израиля и не стану вдаваться в подробности видов вооружений, которые мы им поставляем», — высказался он.

По словам представителя администрации президента США Джо Байдена, Вашингтон отказывается говорить о применении поставляемого Израилю оружия.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал очистить страну от террористов и анонсировал «войну, которой ХАМАС еще не видел».

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    Марина Совина
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