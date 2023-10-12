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18:09, 12 октября 2023Силовые структуры

Сбежавший из российской колонии заключенный попался в своей квартире

Силовики задержали заключенного, сбежавшего из колонии в Липецкой области

Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

Силовики выследили и задержали заключенного, сбежавшего из исправительной колонии в Липецкой области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

54-летнего Вячеслава Яковлева поймали в его квартире в Липецке утром 12 октября. В отношении него возбуждено уголовное дело о побеге из мест лишения свободы. Оперативники доставили его обратно в колонию-поселение в Ельце, которую он покинул 11 октября.

Мужчина сбежал ранним утром, когда его отправили на уборку административного здания. За сутки на свободе он успел преодолеть 83 километра от Ельца до Липецка.

Яковлев отбывал трехлетний срок за кражу. Также у него имеются судимости за мошенничество и разбой.

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    Любовь Ширижик
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