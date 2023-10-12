Мошенники придумали новую схему с переводом денег

«Известия»: мошенники переводят россиянам деньги, а затем сообщают о кредите

Телефонные мошенники придумали новую схему: они переводят россиянам деньги, а затем звонят и сообщают, что одобрен кредит. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, когда человек отвечает, что ничего не оформлял, мошенник переводит звонок на своего «коллегу», который предлагает составить заявление об отказе от нежелательного займа.

Помимо этого, преступник может назвать человеку его личные и паспортные данные. После «сотрудник» просит у человека назвать код, пришедший в SMS. А в момент, когда россиянин диктует код, он на самом деле подтверждает оформление микрозайма под высокий процент.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники начали обзванивать жителей под видом сотовых операторов с требованием продлить истекающий договор на номер телефона. В действительности договоры, которые заключаются абонентом с сотовыми операторами, не предусматривают ограниченного срока пользования номером.