Греф оценил указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте

Греф: обязательная продажа валюты вряд ли фундаментально повлияет на рубль

Указ президента России об обязательной продаже валютной выручки для экспортеров вряд ли фундаментально повлияет на рубль. Об этом заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф, его слова приводит ТАСС.

Решение властей уже повлияло на национальную валюту — рубль укрепился, но на ситуацию с курсом валюту будут влиять рыночные факторы. В какой-то мере это увеличит профицит платежного баланса в России и ускорит возврат к фундаментальному курсу.

«В целом мы ожидаем стабилизацию курса постепенную и снижение курса доллара на этом этапе где-то в районе 90 рублей за доллар. В дальнейшем, если параметры наших экспортных товаров останутся теми же, скорее всего, возможно еще некоторое укрепление. Нормальный сегодня фундаментальный курс —85-90 рублей за доллар», — пояснил Греф.

При этом требование репатриировать выручку не окажет негативного влияния на инвестиционный климат в стране .Рынок останется открытым, и сложностей с покупкой и продажей валюты это не создаст, добавил глава Сбербанка.

11 октября резидент России Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, которую получают российские экспортеры. Меру ввели сроком на полгода для стабилизации курса рубля.

Репатриация выручки коснется 43 групп компаний: представителей топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, а также зернового хозяйства. Объемы и сроки будет устанавливать правительство. За соблюдением указа будут следить в Росфинмониторинге.

После сообщения о принятых мерах курс рубля заметно укрепился. На минимуме с начала торгов 12 октября доллар торговался по 96,455 рубля, что на 3,745 рубля ниже цены закрытия вчерашней сессии. Это наименьшее значение с 27 сентября, когда доллар торговался по 96,2 рубля. Евро подешевел до 102,6 рубля, его стоимость упала на 3,9 рубля к закрытию среды, до минимума с 29 сентября.