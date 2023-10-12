Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:18, 12 октября 2023Россия

Отец принятой в МГУ в девять лет Тепляковой заявил о страшной ситуации с жильем

Отец Алисы Тепляковой Евгений рассказал, что 10 членов его семьи живут в однушке

Кадр: НТВ

Состоящая из десяти человек семья Тепляковых живет в однушке площадью 30 квадратных метров. Об этом в своем YouTube-канале заявил Евгений Тепляков, отец восьмерых детей, среди которых — принятая в МГУ в возрасте девяти лет вундеркинд Алиса Теплякова.

Сложившуюся жилищную ситуацию многодетный отец назвал страшной. «В однокомнатной квартире площадью в 30 квадратных метров, как вы понимаете, не развернешься и не пошикуешь. (...) Мы малообеспеченная семья, моя зарплата 50 тысяч рублей. Это страшная ситуация, но какая есть. Нужно очень многим жертвовать, чтобы учить детей», — рассказал Тепляков.

Материалы по теме:
«Могут сломать судьбу ребенка» В чем опасность «эксперимента» над 9-летней Тепляковой в МГУ и кем в прошлом был ее отец?
«Могут сломать судьбу ребенка»В чем опасность «эксперимента» над 9-летней Тепляковой в МГУ и кем в прошлом был ее отец?
27 декабря 2021
«Ее можно считать жертвой» Отец девятилетней студентки МГУ напал на людей в вузе. Что о семье Тепляковых думают педагоги?
«Ее можно считать жертвой»Отец девятилетней студентки МГУ напал на людей в вузе. Что о семье Тепляковых думают педагоги?
22 декабря 2021
«Не надо их мучить. Это никому не поможет» Почему «вундеркинд» — опасный ярлык и как надо учить детей? Отвечает профессор
«Не надо их мучить. Это никому не поможет»Почему «вундеркинд» — опасный ярлык и как надо учить детей? Отвечает профессор
6 сентября 2021

Он отметил, что подал документы для постановки семьи на жилищный учет как нуждающейся в улучшении условий. Это заняло у него весь день, и он не уверен, что все документы были собраны верно. Евгений попросил чиновников не «заворачивать» бумаги, а при необходимости попросить донести недостающие документы.

Ранее сообщалось, что Наталья Теплякова, мать вундеркинда Алисы, родила восьмого ребенка — мальчика по имени Сулейман.

Что думаешь? Оцени!
    Марк Леонов
    Обсудить
    Последние новости

    Посол Израиля оценил слова Путина о мире через создание независимой Палестины

    Производитель пастилы из России рассказала о претензиях Apple

    Россиян предупредили о новых рисках ипотечных кредитов

    Стало известно о прекращении поставок израильской косметики в Россию

    В Петербурге пройдет уникальное мероприятие

    Аршавин рассказал об отсутствии интереса к матчам сборной России

    Россиян призвали есть хрен и репу

    Россия отказалась информировать Совет Европы о введении военного положения

    Строители обнаружили древнюю лодку под землей во время ремонтных работ

    Москвичам сообщили о погоде на ближайших выходных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости