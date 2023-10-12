Отец принятой в МГУ в девять лет Тепляковой заявил о страшной ситуации с жильем

Отец Алисы Тепляковой Евгений рассказал, что 10 членов его семьи живут в однушке

Состоящая из десяти человек семья Тепляковых живет в однушке площадью 30 квадратных метров. Об этом в своем YouTube-канале заявил Евгений Тепляков, отец восьмерых детей, среди которых — принятая в МГУ в возрасте девяти лет вундеркинд Алиса Теплякова.

Сложившуюся жилищную ситуацию многодетный отец назвал страшной. «В однокомнатной квартире площадью в 30 квадратных метров, как вы понимаете, не развернешься и не пошикуешь. (...) Мы малообеспеченная семья, моя зарплата 50 тысяч рублей. Это страшная ситуация, но какая есть. Нужно очень многим жертвовать, чтобы учить детей», — рассказал Тепляков.

Он отметил, что подал документы для постановки семьи на жилищный учет как нуждающейся в улучшении условий. Это заняло у него весь день, и он не уверен, что все документы были собраны верно. Евгений попросил чиновников не «заворачивать» бумаги, а при необходимости попросить донести недостающие документы.

Ранее сообщалось, что Наталья Теплякова, мать вундеркинда Алисы, родила восьмого ребенка — мальчика по имени Сулейман.