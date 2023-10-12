Отопительный котел взорвался в пристройке к российской больнице

В Иркутской области отопительный котел взорвался в пристройке к больнице

В поселке Речушка Нижнеилимского района Иркутской области взорвался отопительный котел, который находился в пристройке к больнице. Об этом сообщило региональное управление МЧС России в Telegram-канале.

По данным министерства, в результате взрыва никто не пострадал, без отопления остались больница и десять жилых домов.

«Создан оперативный штаб под руководством заместителя мэра Нижнеилимского района для координации действий, направленных на ликвидацию последствий создавшейся аварийной ситуации», — сообщили в МЧС.

Ранее в Башкирии замерзший слесарь включил газовую плиту в квартире, чтобы согреться, и устроил взрыв в пятиэтажном доме. За окном в тот день было около 10 градусов, и 27-летний россиянин, находясь в квартире, очень замерз.