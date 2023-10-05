В российском регионе замерзший слесарь устроил взрыв в пятиэтажке

Shot: в Башкирии слесарь включил газовую плиту и устроил взрыв в пятиэтажке

В Башкирии замерзший слесарь включил газовую плиту в квартире, чтобы согреться, и устроил взрыв в пятиэтажном доме. О происшествии в российском регионе сообщил Telegram-канал Shot.

По сведениям издания, все случилось накануне, 4 октября, в пятиэтажке на улице Ленина в городе Янауле. За окном в тот день было около 10 градусов, и 27-летний россиянин, находясь в квартире, очень замерз.

Парень включил все четыре конфорки на газовой плите и отправился смотреть телевизор. Через какое-то время произошел взрыв. В его двухкомнатной квартире на пятом этаже выбило окна, кроме того, вылетели входные двери в двух соседних жилых помещениях.

Россиянина доставили в реанимационное отделение с многочисленными ожогами. Он впал в кому. О других пострадавших информации не поступало.

В сентябре в результате взрыва газа в многоквартирном доме Тюмени пострадал один человек. Другие жильцы были эвакуированы.