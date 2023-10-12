Посла России вызвали в МИД Чехии из-за ударов по селу Гроза

CTK: в МИД Чехии вызвали посла России из-за ударов по селу Гроза

Посла России в Праге Александра Змеевского вызвали в Министерство иностранных дел Чехии, сообщает CTK.

«Глава МИД Ян Липавский принял решение посредством [своего] заместителя о вызове посла России», — сообщает издание. Данное решение было принято в связи с тем, что Россия якобы нанесла удары по селу Гроза на Украине.

В свою очередь, в посольстве России в Чехии заявили, что чешская сторона лишь интерпретировала известный комплекс западных обвинений и требований в адрес Москвы. «Конечно, мы решительно отвергли необоснованные обвинения в адрес России и Вооруженных сил РФ. Однако диалог не состоялся — чешские партнеры в очередной раз продемонстрировали нежелание прислушиваться к нашим аргументам, не говоря уже о том, чтобы вести дискуссию», — заявили в посольстве.

Ранее стало известно, что Чехия и Дания объединили усилия для поддержки Украины и поставят Киеву военную технику с чешских заводов и складов. Сообщается, что в первую поставку войдет та техника, которая пользуется большим спросом в Вооруженных силах Украины.