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12:23, 12 октября 2023Мир

Посол Израиля назвал первый шаг к прекращению блокады сектора Газа

Посол Израиля: возвращение заложников — одно из условий прекращения блокады Газы

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Гуманитарная проблема сектора Газа может решиться только решением гуманитарной проблемы Израиля. Об этом заявил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат назвал возвращение заложников радикалами ХАМАС первым шагом к прекращению блокады сектора Газа. «Было бы это логично поставлять воду и электричество кому-то, кто тебя убивает? По моему нелогично. Почему все спрашивают с Израиля, почему никто не обращается к другим государствам?», — отметил он, подчеркнув, что израильская сторона по общим данным поставляет в Газу лишь десять процентов воды и 50 процентов электричества.

Цви указал, что у сектора есть шанс на экономическое выживание только с Израилем, но для этого нужен мир и спокойствие. «Верните нам раненных заложников. Вот первые гуманитарные шаги. Верните раненых, верните убитых, чтобы их можно было похоронить нормально. Верните детей. Самый младший ребенок, который туда попал ему десять месяцев», — заключил посол.

Ранее Цви заявил, что прекращение огня до полного уничтожения радикальной палестинской группировки ХАМАС исключено. «К чему нам прекращать боевые действия? У нас есть задача, она поставлена руководством страны, вчера это было четко сказано нашим премьер-министром, нашим министром обороны, членами экстренного кабинета», — сказал он.

По его словам, другой вопрос, как Израиль собирается реализовать ликвидацию ХАМАС. Будет ли это массивно или точечно, по воздуху или по морю, — уже детали, подчеркнул Бен Цви.

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    Виктория Кондратьева
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