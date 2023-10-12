Посол Израиля высказался о прекращении огня

Посол Бен Цви: Израиль исключил мирные переговоры до полного уничтожения ХАМАС

Прекращение огня до полного уничтожения радикальной палестинской группировки ХАМАС исключено. Об этом заявил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«К чему нам прекращать боевые действия? У нас есть задача, она поставлена руководством страны, вчера это было четко сказано нашим премьер-министром, нашим министром обороны, членами экстренного кабинета», — сказал он.

По его словам, другой вопрос, как Израиль собирается реализовать ликвидацию ХАМАС. Будет ли это массивно или точечно, по воздуху или по морю, — уже детали, подчеркнул Бен Цви.

Ранее израильский посол прокомментировал причины нападения ХАМАС. По его мнению, это связано с нормализацией арабско-израильских отношений, и в этом, по его мнению, замешан Иран.