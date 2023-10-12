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11:50, 12 октября 2023Мир

Посол Израиля высказался о причинах нападения ХАМАС

Посол Израиля Цви: нападение ХАМАС связано с арабско-израильской нормализацией

Фото: Ilan Rosenberg / Reuters

Причины нападения радикальной палестинской группировки ХАМАС связаны с арабско-израильской нормализацией. Об этом заявил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Я с этой версией довольно согласен, потому что были некоторые, кто был очень недоволен сближением Израиля с арабскими, мусульманскими странами. Я открыто скажу, я считаю, что это Иран», — сказал посол.

По его словам, у Ирана есть прямые контакты с ХАМАС, с ливанским движением «Хезболла», в то время как ХАМАС и «Хезболла» тоже имеют общие контакты. В день, когда это произошло, вся верхушка ХАМАС была не в Газе, а в Ливане, отметил Цви.

Утром 7 октября радикальная палестинская группировка ХАМАС атаковала приграничную с Израилем территорию и захватило более 150 израильских заложников, представители движения объявили о начале военной операции. В ответ власти Израиля за 48 часов мобилизовали в общей сложности 300 тысяч резервистов.

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    Анастасия Заикина
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