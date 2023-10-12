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16:21, 12 октября 2023Силовые структуры

Предполагаемый член российской ОПГ сбросил студентку с четвертого этажа

В Кемерове предполагаемый член тувинской ОПГ сбросил студентку с 4 этажа

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Кемерове тувинец сбросил с четвертого этажа студентку, сообщает KP.RU.

По данным издания, конфликт в паре возник после того, как девушка сообщила о своем отъезде в родной город для прохождения производственной практики. Молодой человек якобы не хотел ее отпускать и принялся наносить побои. После продолжительных избиений он схватил возлюбленную и вытолкнул ее в окно.

В результате падения россиянка сломала позвоночник в восьми местах и ногу. У нее повреждены внутренние органы.

Сообщается также, молодой человек может быть членом известной в Туве ОПГ «Кара шериг», занимающейся рэкетом и вымогательством.

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    Илона Палей
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