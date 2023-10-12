Предполагаемый член российской ОПГ сбросил студентку с четвертого этажа

В Кемерове предполагаемый член тувинской ОПГ сбросил студентку с 4 этажа

В Кемерове тувинец сбросил с четвертого этажа студентку, сообщает KP.RU.

По данным издания, конфликт в паре возник после того, как девушка сообщила о своем отъезде в родной город для прохождения производственной практики. Молодой человек якобы не хотел ее отпускать и принялся наносить побои. После продолжительных избиений он схватил возлюбленную и вытолкнул ее в окно.

В результате падения россиянка сломала позвоночник в восьми местах и ногу. У нее повреждены внутренние органы.

Сообщается также, молодой человек может быть членом известной в Туве ОПГ «Кара шериг», занимающейся рэкетом и вымогательством.