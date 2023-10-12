Россиянин получил срок за публикацию в своем канале интимных фото детей

В Благовещенске администратор канала получил срок за интимные фото детей

Благовещенский городской суд приговорил местного жителя, публиковавшего интимные фото с детьми, к 3,5 года колонии общего режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Молодого человека признали виновным по пункту «г» части 2 статьи 242.1 («Распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних через интернет») и статьи 137 («Распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия») УК РФ.

Установлено, что фигурант был администратором канала и имел несколько тысяч подписчиков. В свою группу он выкладывал скриншоты порнографических видео с участием несовершеннолетних, а после на несколько секунд выложил и саму видеозапись. Ее молодому человеку предоставил анонимный пользователь. Фигурант также скрывался под вымышленным именем в соцсетях, однако на него вышли сотрудники регионального управления ФСБ России.

Свою вину юноша признал.