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18:23, 12 октября 2023Силовые структуры

Россиянка получила девять лет колонии за расправу над мужем на глазах у детей

В Омске осудили на 9 лет мать, расправившуюся с мужем на глазах у детей

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Омской области суд приговорил 44-летнюю жительницу села Андреевка к девяти годам колонии строгого режима за расправу над мужем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

25 декабря 2022 года во время конфликта с 59-летним супругом из-за ревности женщина схватила нож и несколько раз ударила им мужчину. Остановить ее попытался знакомый, однако фигурантка нанесла удар и ему. Супруга спасти не удалось.

Свидетелями произошедшего стали двое детей осужденной. Их изъяли из семьи и во время следствия выяснили, что у шестилетнего сына развилось психическое расстройство. Ему женщина по решению суда должна выплатить 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

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