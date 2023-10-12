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16:44, 12 октября 2023Силовые структуры

Российский чиновник сорвал работу строительной компании и стал фигурантом дела

ФСБ: чиновник из Кирова, едва не сорвавший нацпроект, стал фигурантом дела

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Следователи Кировской области возбудили уголовное дело в отношении чиновника администрации, который препятствовал работе строительной компании в рамках национального проекта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.

Подозреваемому вменяют часть 1 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

По данным ведомства, сотрудник администрации Кирова нарушил заключенный ранее договор со строительной организацией и подготовил документы, которые препятствовали строительству жилых домов. Таким образом подозреваемый создал предпосылки к срыву национального проекта «Жилье и городская среда» и повлек убытки компании общей суммой более 50 миллионов рублей.

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