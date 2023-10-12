Стало известно о героической гибели дочери русско-украинских мигрантов в Израиле

Jerusalem Post: среди погибших офицеров в Израиле оказалась Алина Правосудова

Среди погибших офицеров Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), отражавших атаку палестинских боевиков из ХАМАС оказалась лейтенант Алина Правосудова, 23-летняя дочь русско-украинских мигрантов, которая проходила службу на базе подразделения радиоэлектронной разведки близ кибуца Урим. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

«Она была дежурным офицером, ее дежурство выпало на завершение Шаббата. Боевики проникли на базу, и она вступила с ними в ожесточенную перестрелку, и в конечном итоге погибла, защищая своих сослуживцев. Ее смелые действия спасли жизни», — рассказали журналистам друзья погибшей.

Алина росла с родителями Ольгой и Олегом Правосудовыми в районе Неве-Йосеф в Хайфе. Девушка увлекалась балетными танцами и айкидо, а после выпуска из школы работала волонтером в Национальной организации спасения служб добольничной неотложной медицинской помощи, затем поступила на службу в ЦАХАЛ. Сослуживцы девушки называли ее «наша рыжая» за ее красивые рыжие волосы. Помимо родителей, у девушки остались бабушка с дедушкой и 15-летний брат.

Утром 7 октября ЦАХАЛ сообщил, что палестинские радикалы группировки ХАМАС обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале широкомасштабной военной операции в Газе с привлечением резервистов.