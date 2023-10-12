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09:17, 12 октября 2023Мир

В Израиле отчитались об авиаударах по элитным частям ХАМАС

ВВС Израиля нанесли авиаудар по штабу элитного подразделения ХАМАС «Нохба»

Фото: Amir Cohen / Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли авиаудар по штабу элитного подразделения ХАМАС «Нохба». Соответствующее сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале ЦАХАЛ.

Отмечается, что члены бригады «Нохба» возглавляли группы палестинских боевиков в ходе нападения 7 октября. «Элитное подразделение "Нохба" состоят из террористов, отобранных высокопоставленными боевиками ХАМАС и назначенных для проведения террористических атак, таких как засады, рейды, нападения, проникновение через тайные туннели», — уточнила пресс-служба ЦАХАЛ.

Кроме того, истребители-бомбардировщики ЦАХАЛ нанесли удар по Мухаммеду Абу Шамале, старшему специалистау по морским диверсионным операциям ХАМАС в бригаде «Рафах». По информации израильских спецслужб, его резиденция использовалась для хранения оружия, предназначенного для атак по Израилю.

Утром 7 октября ЦАХАЛ сообщил, что палестинские радикалы группировки ХАМАС обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.

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    Виктория Кондратьева
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